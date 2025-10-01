Cinco jogadores do Flamengo vivem expectativa por convocação da Seleção
Destaques rubro-negros estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Data Fifa de outubro
O Flamengo pode ter até cinco jogadores convocados para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (1º), quando Carlo Ancelotti anunciará a lista para a Data Fifa de outubro. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, e o Japão, em Tóquio, nos próximos dias 10 e 14, respectivamente.
Conforme antecipado pelo Lance!, Alex Sandro, Léo Ortiz e Samuel Lino estão presentes na pré-lista da Seleção para os jogos na Ásia. Além do trio, Léo Pereira e Pedro são outros dois nomes na "lista larga", segundo informações publicadas primeiramente pelo jornalista "Venê Casagrande" e também confirmadas pela apuração do Lance!.
Na última convocação do Brasil, apenas Samu Lino foi chamado por Ancelotti entre os jogadores rubro-negros. Alex Sandro e Léo Ortiz já foram convocados neste ano, enquanto Pedro não é chamado desde setembro de 2024. Caso seja chamado, esta seria a primeira vez que Léo Pereira veste a Amarelinha.
Convocação gera preocupação por calendário
O Fla ainda tem dois compromissos antes da Data Fifa e entra em campo para enfrentar Cruzeiro, nesta quinta-feira (2), e Bahia, no próximo domingo (5). Apesar da pausa para os jogos entre seleções, as convocações de jogadores preocupa o Rubro-Negro: o Brasil encara o Japão no dia 14, em Tóquio, véspera do clássico entre Flamengo e Botafogo.
Caso estejam à serviço da Canarinho, é possível que atletas rubro-negros fiquem fora da partida no Nilton Santos ou, pelo menos, cheguem muito desgastados para o jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.
Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (1º) os nomes convocados para defender a Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão. A convocação está marcada para as 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).
