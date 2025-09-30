Filipe Luís completa um ano como treinador principal do Flamengo nesta terça-feira (30) e recebeu homenagens pela manhã, no CT Ninho do Urubu. O técnico, que tem contrato até dezembro deste ano, está em negociações com o clube pela renovação do vínculo.

Apesar das partes ainda não terem chegado a um acordo, o comandante rubro-negro indicou a permanência. Ao lado do diretor de futebol do Fla, José Boto, Filipe afirmou que espera seguir por muito tempo no clube.

— Muito feliz por essa marca. Quando eu vim para o Flamengo, eu fui apresentado aqui nessa sala, como jogador, e foi um momento único. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial, momentos muito bons, momentos que ficaram marcados para sempre, momentos não tão bons, mas que fazem parte desse processo. Eu me sinto parte desse clube. Eu vim aqui, assinei com o Flamengo, com um contrato de dois anos e meio, mas sempre sem cláusula, sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito. Isso porque eu acredito que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui. É fazer tudo pelo Flamengo para seguir dessa mesma forma como treinador — disse o técnico.

— Sempre tentei fazer tudo possível, jogo a jogo, para continuar no Flamengo, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores, dia a dia, para poder ficar aqui um ano. Estou muito feliz, eu espero ficar muito tempo. E para isso, tenho que te agradecer (Boto), agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores. Estou em um ambiente maravilhoso de trabalho e quero continuar fazendo história — concluiu.

Renovação de Filipe Luís no Flamengo

Após o fim da janela de transferências do meio do ano, que contou com uma postura ofensiva do Flamengo no mercado, com as contratações de Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal, a diretoria rubro-negra busca resolver pendências internas. A principal delas é a renovação de contrato de Filipe Luís.

No início do mês, o clube ofereceu ao treinador um contrato até o final do ano que vem, com possibilidade de renovação até o fim de 2027. Além do tempo contratual, a diretoria propôs um aumento salarial ao técnico.

📊Números de Filipe Luís no Flamengo

⚔️ 70 jogos

✅ 46 vitórias

🟰 17 empates

❌ 7 derrotas

⚽ 123 gols marcados

📈 73,8% de aproveitamento

🏆 3 títulos (Copa do Brasil, Supercopa e Carioca)

Comandado por Filipe Luís, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2) em confronto direto pela liderança contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília).

Filipe Luís recebe homenagem após um ano no comando da equipe profissional do Flamengo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

