O Flamengo vive a expectativa do retorno de Erick Pulgar. O volante chileno está na fase final de recuperação da fratura no quinto metatarso do pé direito, já iniciou o trabalho de condicionamento físico e pode voltar a ser opção para o técnico Filipe Luís logo após a Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís recebe homenagem do Flamengo após completar um ano no comando do time

O chileno ainda não treina com o grupo, mas deve ser integrado gradualmente nos próximos dias. Esse estágio de recuperação costuma durar cerca de duas semanas, até que o atleta esteja apto para ser utilizado. Antes, o jogador já vinha realizando atividades em campo com acompanhamento da fisioterapia. A tendência é que esteja disponível para ser relacionado depois da pausa, mas a decisão ficará a cargo da comissão técnica.

O primeiro compromisso do Flamengo após a Data Fifa será contra o Botafogo, no dia 15 de outubro, no Nilton Santos. A cautela é maior por se tratar de um jogo em gramado sintético, mas a expectativa é que Pulgar esteja pelo menos à disposição. Na sequência, o clube encara o Palmeiras no Maracanã, no dia 19, e abre a semifinal da Libertadores diante do Racing, no dia 22. O mês ainda terá os duelos contra Fortaleza e o jogo de volta contra os argentinos.

continua após a publicidade

Com a evolução de Pulgar, o Flamengo zerou o departamento médico. Michael, que ficou fora da última partida por dores no tornozelo, não teve lesão diagnosticada. Já Léo Pereira, substituído no intervalo contra o Corinthians por dores no pé direito, foi poupado por precaução.

O elenco rubro-negro se reapresentou nesta terça-feira (30), após folga na segunda, para iniciar a preparação do jogo contra o Cruzeiro, quinta-feira (2), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Erick Pulgar em treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real