Atlético-MG vence o Flamengo e vai às semifinais do Brasileirão sub-17

O Atlético-MG venceu o Flamengo por 2 a 1 nesta terça-feira (30), no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), e garantiu vaga nas semifinais do Brasileirão sub-17. ìndio e Riquelme fizeram os gols do Galo, enquanto João Vitor marcou para o Fla. O confronto das quartas de final foi disputado em jogo único, e os cariocas tinham a vantagem do mando de campo por conta da campanha na primeira fase.

Flamengo sub-17 x Atlético-MG sub-17: como foi o jogo?

Flamengo e Atlético-MG se revezaram no domínio do jogo na primeira etapa. O Rubro-Negro começou mais intenso, pressionando a saída de bola do adversário. A estratégia foi efetiva logo cedo, quando um erro do goleiro Kaio deixou a bola nos pés de João Vitor, que acertou a trave aos nove minutos. Depois disso, o Galo equilibrou as ações e passou a criar chances com Gutti e Mosquito. As boas defesas de Kaio e Werneck mantiveram o placar zerado até o intervalo.

O segundo tempo começou frenético. Logo no primeiro minuto, Índio arriscou de muito longe e acertou o canto esquerdo do goleiro para abrir o placar para o Atlético. A vantagem, contudo, não durou: dois minutos depois, João Vitor aproveitou lançamento nas costas da marcação, bateu rasteiro na saída do goleiro e igualou o placar em 1 a 1.

O empate relâmpago não desanimou o Galo. Mesmo fora de casa, a equipe mineira teve as melhores chances — como bola na trave de Mosquito — e pressionou pela vitória. O ímpeto valeu a pena, e o Atlético marcou o segundo com Riquelme, driblando o goleiro Werneck e empurrando para o gol da classificação às semifinais.

O que vem por aí?

Classificado, o Atlético-MG irá enfrentar o Athletico-PR nas semifinais do Brasileirão sub-17. O Furacão superou o Fluminense nos pênaltis e garantiu a vaga na próxima fase. Do outro lado da chave, o Palmeiras espera o vencedor do duelo entre Red Bull Bragantino e Grêmio.

