Por que a nova camisa do Flamengo terá venda antecipada na Shopee

A Shopee iniciou a venda exclusiva da nova linha de uniformes 2025 do Flamengo na última sexta-feira (31). O manto rubro-negro está disponível nas versões de jogador e torcedor. O clube assinou o patrocínio da plataforma no começo de janeiro e a marca estará presente na manga da camisa do clube.

O Flamengo é o time com o maior número de torcedores brasileiros, que poderão adquirir os produtos nas lojas oficiais, na Adidas, no site e nas lojas físicas do Rubro-Negro. A parceria busca expandir a presença da marca no universo esportivo.

No total, a camisa do clube carioca tem seis patrocinadores. A Pixbet é o máster e estampa o centro do uniforme, enquanto a Texaco fica no número, a BRB na omoplata, a Assist Card na barra traseira e a Shopee na manga.

A nova camisa do Flamengo terá venda antecipada na Shopee (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximo jogo do Flamengo

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará. A partida válida pela Supercopa do Brasil coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil (Flamengo) e o campeão do Brasileirão (Botafogo). A partida será transmitida pela Globo (TV aberta) e pelo Sportv (TV fechada).

Filipe Luís, técnico do Flamengo, abriu a possibilidade para Danilo fazer sua estreia com a camisa do time no confronto. O novo reforço da equipe foi apresentado antes da vitória sobre o Sampaio Corrêa na última quinta-feira (30) e estará à disposição da comissão técnica.