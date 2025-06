De la Cruz vai a campo, e Flamengo tem resposta antes de estreia no Mundial

ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo viveu dia decisivo na recuperação de Nico de la Cruz neste sábado (14), em preparação para a estreia no Mundial de Clubes, na próxima segunda-feira (16). O meio-campista foi a campo e fez trabalho de recuperação física, mas não treinou com o grupo e é provável desfalque para o duelo com o Espérance, da Tunísia.

O Lance! apurou que é a situação do uruguaio para o primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes é considerada difícil. O jogador não joga desde o dia 18 de maio, quando sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (14), terceiro treino do Rubro-Negro nos EUA, De la Cruz demonstrou evolução, mas segue sem participar das atividades em grupo e deve ficar fora da estreia.

Quem também não participou do treinamento com o restante do elenco do Fla foi Alex Sandro. Pela segunda vez em três dias nos Estados Unidos, o lateral-esquerdo foi poupado por controle de carga, já que vem de oito partidas consecutivas. Apesar disso, o defensor não preocupa para o jogo contra o Espérance.

Por outro lado, quem integrou o grupo no treino deste sábado (14) foi Gonzalo Plata. O equatoriano está totalmente recuperado do edema no joelho direito, que o afasta dos gramados desde o dia 1º de maio, e estará disponível para a estreia do Flamengo no Mundial.

Filipe Luís e José Boto têm longa conversa antes de treino do Flamengo

Antes do treinamento deste sábado (14), o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto, acompanhados do auxiliar técnico Rodrigo Caio, tiveram longa conversa no campo. O clima era de descontração, assim como em todas as atividades nos EUA até aqui. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos do treino.

