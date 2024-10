CBF e Fifa pagarão salários de Pedro, do Flamengo

Pedro deve ficar cerca de um ano longe dos gramados (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 09:48 • Rio de Janeiro

A lesão sofrida por Pedro, do Flamengo, durante a Data Fifa de setembro, terá cobertura da CBF e da Fifa. Tanto a entidade nacional quanto a internacional cobrirão o salário do centroavante em seu período de recuperação da ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

O Programa de Proteção ao Clube, criado pela entidade máxima do futebol mundial em 2012, prevê um pagamento de 20,5 mil euros diários (R$ 123,8 mil na cotação atual) ao clube a partir do 29º dia em que o atleta estiver no departamento médico. A indenização ocorre apenas caso a contusão tenha acontecido enquanto o atleta estivesse com sua seleção nacional, o que bate com a situação do atacante.

No Brasil, porém, o salário de um atleta dividido em duas partes: cerca de 60% correspondem à carteira de trabalho, enquanto o restante está relacionado a direitos de imagem. A parte da Fifa se alinha à CLT; os 40% restantes, portanto, sobrarão para a CBF, em acordo costurado junto à diretoria rubro-negra.

A cobertura do valor se encerra assim que o camisa 9 estiver disponível para voltar aos treinamentos no Ninho do Urubu. O valor máximo que a Fifa pode arcar é de 7,5 milhões de euros (R$ 45 milhões).

A lesão de Pedro aconteceu no dia 4 de setembro, em treinamento com a Seleção Brasileira após ter sido convocado por Dorival Júnior. Com isso, foi cortado da lista; cerca de uma semana depois, passou por cirurgia bem-sucedida e deve voltar aos gramados apenas na segunda metade de 2025.

Mesmo há um mês sem jogar, Pedro segue como artilheiro do Brasil no ano, com 30 gols (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)