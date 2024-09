Pedro, do Flamengo, passa por cirurgia e recebe previsão de alta

Pedro com a camisa do Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo informou que a cirurgia no joelho esquerdo de Pedro foi bem-sucedida. O jogador passou por procedimento, realizado na manhã desta sexta-feira (13), para corrigir ruptura no ligamento cruzado anterior.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. A alta hospitalar está prevista para amanhã. Divulgaremos nos próximos dias os passos da recuperação - informou o clube nas redes sociais.

Em média, este tipo de cirurgia exige de oito a 12 meses de recuperação. Ou seja, Pedro está fora do restante da temporada do Flamengo. Quem conduziu a operação foi o médico Luiz Antônio Vieira Martins, o mesmo que tratou o atacante em 2018, em lesão similar, só que no joelho direito.

Mesmo alguns dias após a lesão, o joelho de Pedro continuou muito inchado, o que atrasou a cirurgia. A lesão ocorreu há nove dias, a serviço da Seleção Brasileira durante a última Data Fifa.

O clube da Gávea decidiu que não buscará reposições para substituir Pedro nesta temporada. O Rubro-Negro chegou a considerar uma contratação emergencial, porém não houve progresso com as opções oferecidas.

O Flamengo encerra a janela de transferências com quatro reforços confirmados: o lateral-esquerdo Alex Sandro, titular da seleção na Copa do Mundo-2022, e os atacantes Michael, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata.

Pedro durante entrevista pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/CBF TV)