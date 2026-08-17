Carrascal dá a volta por cima e vira 'reforço' do Flamengo antes do Cruzeiro Colombiano recupera confiança e surge como opção importante antes de decisão

A poucos dias da decisão que pode colocar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, Leonardo Jardim ganhou uma boa notícia dentro do próprio elenco. Depois de um período de baixa antes da parada para a Copa do Mundo, Carrascal deu a volta por cima, recuperou confiança e passou a ser uma peça importante no time rubro-negro.

Sem novidades na janela de transferências, o colombiano aparece como uma espécie de "reforço caseiro" para o Flamengo no momento em que a equipe mais precisa de alternativas ofensivas. A resposta de Carrascal aconteceu onde precisava acontecer: no campo e com a bola nos pés.

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O colombiano já havia dado sinais positivos no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Carrascal entrou bem na partida, mudou a dinâmica do setor ofensivo e quase ajudou o Flamengo a sair de Belo Horizonte com a vitória. A atuação, inclusive, abriu espaço para a expectativa de que ele começasse como titular no duelo da volta.

No Maracanã, Carrascal terá novamente a oportunidade de mostrar que o momento vivido antes da Copa do Mundo ficou para trás.

Carrascal transforma críticas em resposta dentro de campo no Flamengo

A mudança de cenário ganha mais importância quando se olha para o momento vivido pelo colombiano antes da pausa. Carrascal deixou o campo expulso na partida contra o Palmeiras e terminou aquela primeira parte da temporada sob críticas da torcida. O episódio aumentou a cobrança sobre o meia, que precisava encontrar uma resposta quando o futebol voltasse.

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Em vez de tentar responder às críticas com declarações ou explicações, Carrascal respondeu no lugar onde um jogador precisa responder: dentro de campo.

Contra o Cruzeiro, no Mineirão, o colombiano entrou bem e mostrou capacidade para mudar o jogo. Depois, diante do Mirassol, teve uma atuação ainda mais impactante e participou diretamente de três gols na goleada por 5 a 1: marcou uma vez e deu duas assistências.

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Carrascal voltou a apresentar características que fazem dele um jogador diferente no elenco de Jardim.

Carrascal em Mirassol x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jardim encontra uma nova função para Carrascal

Contra o Mirassol, o treinador português utilizou Carrascal em uma função que potencializou suas principais características. O colombiano atuou muitas vezes como uma espécie de pivô, aproximando-se do meio-campo para receber a bola de costas para o gol e dar sequência às jogadas.

A movimentação permitiu que ele participasse mais da construção e encontrasse espaços entre as linhas adversárias. Em diversos momentos, recebeu a bola de costas, protegeu, girou e procurou companheiros como Pedro e Lucas Paquetá para construir tabelas. O giro é uma das principais características do colombiano.

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Antes mesmo de receber a bola, Carrascal costuma preparar o movimento seguinte. Ele já percebe a pressão do marcador, orienta o corpo e tenta girar assim que domina. Quando consegue escapar da primeira pressão, ganha metros e coloca o corpo de frente para o ataque. É uma característica que dificulta muito a ação do marcador.

Contra o Mirassol, isso ficou evidente em diferentes momentos. Carrascal conseguiu receber pressionado, girar sobre os adversários e acelerar as jogadas, participando de uma série de ações ofensivas.

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Lance com quatro marcadores mostra momento de Carrascal

Um dos lances que melhor simbolizam a atuação aconteceu no fim do primeiro tempo. Carrascal recebeu a bola e conseguiu avançar em direção ao ataque, passando por quatro marcadores antes de ser derrubado.

A jogada terminou em falta, mas mostrou a confiança que o colombiano recuperou. Em vez de se esconder do jogo ou buscar uma solução simples, Carrascal chamou a responsabilidade, partiu para cima dos adversários e criou uma situação perigosa.

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O lance também reforça uma característica importante de seu futebol: a capacidade de carregar a bola e quebrar linhas individualmente.

Carrascal surge como reforço caseiro do Flamengo

A evolução chega em um momento estratégico para o Flamengo. O clube não conseguiu trazer novos reforços nesta janela de transferências e, por isso, recuperar jogadores que já fazem parte do elenco pode ter peso decisivo para Leonardo Jardim. Carrascal é o principal exemplo.

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