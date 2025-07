Destaques incluem a vitória histórica do Atlético-MG por 4 a 1 em 2014 e a mais recente vitória do Flamengo em 2024.

Flamengo e Atlético-MG protagonizam uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro. Com histórias marcadas por jogos decisivos, viradas históricas e polêmicas, os confrontos entre os dois gigantes se tornaram um clássico nacional. E na Copa do Brasil, essa rivalidade ganhou ainda mais intensidade ao longo dos anos. O Lance! apresenta estatísticas de Flamengo x Atlético-MG na Copa do Brasil.

Desde o primeiro encontro pelo torneio, em 2006, as duas equipes colecionam embates equilibrados. Com oito confrontos registrados exclusivamente pela Copa do Brasil, o Flamengo leva vantagem no retrospecto geral, com cinco vitórias, contra duas do Atlético-MG e um empate. O Rubro-Negro também domina os números quando joga em casa: são quatro vitórias em quatro partidas disputadas no Rio de Janeiro.

Já o Galo conta com duas vitórias importantes atuando no Mineirão, incluindo uma goleada histórica por 4 a 1 em 2014. No entanto, nunca conseguiu vencer o Flamengo fora de casa no torneio. Mesmo assim, a força atleticana em Belo Horizonte equilibrou a balança em algumas edições, tornando o duelo imprevisível e eletrizante.

Com presença constante em fases decisivas, Flamengo e Atlético-MG carregam também uma série de confrontos simbólicos. Seja em quartas, semifinais ou oitavas de final, os dois clubes sempre entregaram intensidade, emoção e grandes atuações individuais. A seguir, confira o retrospecto detalhado, números e curiosidades que marcam esse duelo tão tradicional na Copa do Brasil.

Flamengo x Atlético-MG na Copa do Brasil

Até 2024, Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram 8 vezes na história da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu 5 partidas, enquanto o Galo levou a melhor em 2 e houve 1 empate. O Flamengo marcou 14 gols nesses jogos (média de 1,75 por partida) e sofreu 8 gols (média de 1 por jogo). Já o Atlético-MG tem exatamente esses números invertidos.

Dos oito confrontos, nenhum foi decidido diretamente por pênaltis e todos tiveram impacto direto em fases eliminatórias, com destaque para as quartas de final de 2006, semifinais de 2014, oitavas de 2022 e 2024. Em 100% das partidas realizadas no Maracanã, o Flamengo saiu vitorioso — um domínio total como mandante no histórico entre os clubes pela competição.

Confrontos em Belo Horizonte

Jogando em casa, o Atlético-MG também mostrou força. Foram 4 partidas no Mineirão, com 2 vitórias do Galo, 1 empate e 1 vitória do Flamengo. A mais emblemática delas ocorreu em 2014, quando o time mineiro goleou o Rubro-Negro por 4 a 1, revertendo uma desvantagem no agregado e garantindo vaga na final da competição.

Mesmo assim, o Flamengo conseguiu um feito raro em 2024: venceu o Galo em Belo Horizonte por 1 a 0 e confirmou o favoritismo no jogo de volta com um 3 a 1 no Maracanã. Essa vitória fora de casa foi a maior do Flamengo como visitante contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, reforçando o domínio recente da equipe carioca no duelo.

Números detalhados de Flamengo x Atlético-MG na Copa do Brasil

Resumo geral – 8 jogos pela Copa do Brasil:

Flamengo: 5 vitórias (62%)

Atlético-MG: 2 vitórias (25%)

Empates: 1 (13%)

Gols do Flamengo: 14

Gols do Atlético-MG: 8

Jogos em Belo Horizonte (4):

Atlético-MG: 2 vitórias

Flamengo: 1 vitória

1 empate

Jogos no Rio de Janeiro (4):

Flamengo: 4 vitórias

Atlético-MG: 0 vitórias

Principais jogos e recordes

2006 – Quartas de final

Flamengo 4 x 1 Atlético-MG (ida no Maracanã)

Atlético-MG 0 x 0 Flamengo (volta no Mineirão)

O Flamengo passou com autoridade e conquistou uma de suas maiores vitórias no duelo.

2014 – Semifinais

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG (ida)

Atlético-MG 4 x 1 Flamengo (volta)

O Galo protagonizou uma virada histórica e se classificou para a final com uma atuação inesquecível diante de sua torcida.

2022 – Oitavas de final

Atlético-MG 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG

Com apoio da torcida e atuação sólida, o Flamengo reverteu o placar no jogo da volta e avançou.

2024 – Final

Atlético-MG 0 x 1 Flamengo (ida)

Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (volta no Maracanã)

Com duas vitórias, o Rubro-Negro confirmou seu favoritismo e foi campeão da Copa do Brasil.

Um clássico que segue escrevendo história

O duelo entre Flamengo e Atlético-MG pela Copa do Brasil está longe de ser apenas mais um confronto entre grandes. É um clássico que reflete o peso de duas torcidas apaixonadas, elencos competitivos e capítulos marcantes da história do futebol brasileiro. Com o Flamengo levando a melhor nos números gerais, e o Atlético-MG registrando feitos épicos em casa, o confronto segue aberto e imprevisível a cada nova edição.

Em um torneio onde qualquer detalhe pode fazer a diferença, o retrospecto pode pesar — mas não define. E quando Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, a promessa é sempre de espetáculo, rivalidade e emoção até o apito final.