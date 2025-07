Os atletas Saúl Ñíguez e Samuel Lino, contratados pelo Flamengo junto ao Atlético de Madrid, foram oficialmente regularizados podem estrear pelo Flamengo contra o Ceará, no domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O nome dos jogadores apareceu nesta tarde no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Samuel Lino ao lado de José Boto após deixar o Atlético de Madrid e assinar com o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Novo camisa 8 na área

O espanhol de 30 anos chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (23) para assinar com o Rubro-negro até dezembro de 2028. O meia vai vestir a camisa número oito que pertencia ao meia Gérson, que deixou o clube para atuar pelo Zenit, da Rússia.

Um dos grandes nomes do Atletico de Madrid na era de Diego Simeone, Saúl tinha transferência encaminhada para o Trabzonspor (TUR) nesta janela de transferência, mas o acordo foi cancelado e o atleta aceitou a proposta do Flamengo.

Saúl regularizado no BID da CBF (Foto: Reprodução/CBF)

Contratação mais cara da história do Flamengo

O Rubro-Negro pagará 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), além de possível bônus por metas de um milhão de euros (R$ 6,5 milhões), por Samuel Lino, o que supera a contratação do meia argentino Carlos Alcaraz, que custou 20 milhões de dólares (R$110 milhões de reais), e se torna a aquisição mais cara da história do clube carioca.

O ponta-esquerda iniciou sua trajetória no São Bernardo, estreou como profissional 2017 pela Série D e foi emprestado ao sub-20 do Flamengo na sequência. Contudo, apesar da participação na Copinha em 2018, teve dificuldades de adaptação no Rio de Janeiro e retornou ao clube paulista no mesmo ano.

