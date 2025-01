O time alternativo do Flamengo não empolgou os torcedores neste início de Campeonato Carioca, enquanto a equipe principal realizou atividades de pré-temporada fora do país. Entretanto, um jogador se destacou e chamou a atenção dos torcedores: Carlinhos. A expectativa, agora, é que ele consiga repetir os bons números no decorrer do ano.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Flamengo enaltece partida de Carlinhos: ‘Mostrou o seu valor’

O atacante rubro-negro, atualmente com 27 anos, marcou três gols em quatro jogos no estadual. Aliás, assumiu o posto de artilheiro da competição. No total, ele finalizou seis vezes, com quatro chutes no gol (67% de pontaria). Ou seja, precisou de apenas duas oportunidades para balançar a rede.

Comemoração de Carlinhos contra o Bangu (Foto: Divulgaç.ão/Flamengo)

O camisa 28 deu cinco passes decisisos, um deles na partida contra o Bangu, no segundo gol da vitória por 5 a 0.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Elogios dos torcedores nas redes sociais

A atuação do centroavante contra o Bangu fez com que alguns torcedores repensassem sobre o jogador. Muitos foram até as redes sociais e enalteceram a qualidade do atleta.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real