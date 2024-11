Flamengo: jornalista reprova atitude de Gabigol e manda recado ao Cruzeiro

Gabigol anunciou saída do Flamengo ao fim de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol deu fortes declarações após a conquista da Copa do Brasil com o Flamengo, no último domingo (10). O atacante anunciou saída do clube, criticou a diretoria e disparou contra o técnico Tite. Comentarista da ESPN, Celso Unzelte reprovou a atitude do centroavante e citou o Cruzeiro, que deve ser o próximo destino do jogador.

- Era uma saída que poderia ser totalmente por cima, ele deu a vantagem ao Flamengo para fazer o jogo de ontem. Mas por outro lado, tem a camisa do Corinthians, da questão do doping, que tem a ver com a personalidade dele. Agora tem essa última polêmica. Então são dois "Gabigols", é a delícia e a dor de ter um jogador desse - começou Unzelte.

- E fica um aviso também para o Cruzeiro. Se fez com ele, vai fazer comigo também. Ele perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, de sair por cima, de ser grande. Mais uma vez ele tanto deixa dois gols e uma assistência dentro de campo, e fora de campo a última nota dele é uma polêmica - completou o jornalista.

O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil ao vencer os dois jogos das finais contra o Atlético-MG. No Maracanã, o Rubro-Negro abriu 3 a 1, com gols de Gabigol (2) e Arrascaeta, e na Arena MRV, a equipe de Filipe Luis venceu por 1 a 0, com gol de Gonzalo Plata.