Com exposição óssea, Ayrton Lucas, do Flamengo, irá passar por cirurgia

Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do Flamengo, sofreu um grave corte na perna esquerda durante a vitória por 2 a 0 contra o São Paulo. Ao dividir bola com Enzo Díaz, o jogador rubro-negro levou a pior e, imediatamente, pediu atendimento médico. A boa notícia é que não houve fratura, mas o atleta passará por uma cirurgia ainda neste sábado (12).

- O lateral-esquerdo Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, resultando em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 cm - iniciou o Flamengo.

Bruno Henrique observa Ayrton Lucas, lateral do Flamengo, saindo de maca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- O jogador recebeu anestesia local ainda no vestiário, onde o médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e, em seguida, o atleta foi encaminhado para exame de raio-x, que descartou fratura na região. Ayrton foi levado ao Hospital Barra D’Or, onde será submetido a um procedimento no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por, no mínimo, 48 horas, para administração de antibióticos e prevenção de infecções - completou.

Alex Sandro também deixou a partida do Flamengo com dores

Ainda no primeiro tempo, Alex Sandro, aos oito minutos, sentiu a coxa esquerda e foi substituído (por Ayrton Lucas). Segundo o clube carioca, ele passará por exame no domingo.

- O jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo de Flamengo 2 x 0 São Paulo. Será submetido a exame de ressonância magnética no domingo (13) - detalhou o Rubro-Negro.

