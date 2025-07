Vai renovar? Filipe Luís detalha negociação com o Flamengo

Após a vitória do Flamengo diante do São Paulo neste sábado (12), pelo Brasileirão, o técnico Filipe Luís foi questionado sobre a negociação com o clube carioca pela sua renovação de contrato. O treinador foi sincero na resposta, garantindo que pretende permanecer no Rubro-Negro, mas que não tem pressa para sacramentar o novo vínculo.

- Muito fácil. Eu quero ficar e o clube quer que eu fique. Não tem outro caminho, né? Então, assim, eu não tenho pressa. Tivemos o Mundial pela frente e foram noites e noites aí, não sem dormir, senão acordando no meio da noite com preocupações. Então eu gosto de fazer algumas coisas com calma - iniciou Filipe Luís.

Filipe Luís durante a coletiva de imprensa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

- Sempre deixei muito claro ao presidente o que eu penso, como eu acredito, como eu enxergo o jogo e os princípios e valores que eu tenho. Muito feliz de o clube acreditar também na ideia e não tenho dúvida que vai se resolver o antes possível - completou.

Entenda o cenário da negociação pela renovação de Flamengo e Filipe Luís

Logo após o término da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, o Flamengo oficializou uma oferta de renovação de contrato do técnico Filipe Luís. A proposta é por mais dois anos de contrato. Atualmente, o vínculo vai até o fim de 2025.

Filipe Luís assumiu o Flamengo em setembro de 2024, após a saída do técnico Tite. Desde então, sob o seu comando, o Rubro-Negro conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Recentemente, o treinador dirigiu a equipe no Mundial de Clubes.

No total, Filipe Luís tem 34 vitórias, 14 empates e quatro derrotas no Flamengo.

