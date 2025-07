Ayrton Lucas passará por cirurgia após lance em Flamengo x São Paulo

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 neste sábado (12), no Maracanã, mas o resultado positivo foi ofuscado por uma cena impactante envolvendo o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Logo no início do segundo tempo, o jogador entrou em uma dividida dura com Enzo Díaz e acabou levando a pior. O lance, de forte impacto, resultou em um corte profundo na perna esquerda de Ayrton, com tamanha gravidade que o osso ficou visível nas imagens. O lateral saiu de maca, chorando e em visível estado de dor.

Ayrton precisou receber atendimento imediato ainda no vestiário. Embora um raio-x tenha descartado fratura, o estado do ferimento exigirá uma intervenção cirúrgica. O jogador foi encaminhado ao Hospital Barra D’Or, onde será operado e deverá permanecer internado por pelo menos 48 horas para receber antibióticos e evitar qualquer risco de infecção.

A situação agrava ainda mais os problemas do Flamengo na lateral esquerda. No primeiro tempo da partida, Alex Sandro, recém-contratado e titular na noite, precisou deixar o campo com dores na coxa após uma arrancada. Com isso, o técnico Tite viu-se obrigado a improvisar na posição durante boa parte do confronto e agora terá que lidar com a ausência de ambos os atletas por tempo indeterminado.

— O lateral-esquerdo Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, resultando em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 cm. O jogador recebeu anestesia local ainda no vestiário, onde o médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e, em seguida, o atleta foi encaminhado para exame de raio-x, que descartou fratura na região. Ayrton foi levado ao Hospital Barra D’Or, onde será submetido a um procedimento no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por, no mínimo, 48 horas, para administração de antibióticos e prevenção de infecções — informou o Flamengo, em nota oficial.