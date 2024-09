Campeão mundial pelo Flamengo morre aos 70 anos

Reinaldo foi atacante do Flamengo na era de ouro de Zico (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 10:19 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/09/2024 - 11:52

Reinaldo, reserva de Nunes no Flamengo no início da década de 1980, morreu na noite de quinta-feira (26) em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O ex-jogador tinha 70 anos e não resistiu a um infarto.

Reinaldo Francisco de Oliveira nasceu em 1954, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele iniciou a carreira no Potiguar Esporte Clube, de Parnamirim, e logo se transferiu para a base do América-RN, sendo bicampeão potiguar em 1974 e 1975. Contratado pelo rival ABC, venceu o estadual de 1976.

Após se destacar no futebol potiguar, ele foi vendido para o Santos, sendo a maior negociação do futebol do Rio Grande do Norte à época. Em 1977, marcou o único gol do Peixe na despedida do Pelé dos campos, na partida contra o New York Cosmos, que terminou em 2 a 1 para os norte-americanos.

Antes de chegar ao Flamengo, Reinaldo ainda teve passagens por Internacional e Náutico. No clube pernambucano, ele marcou dois gols num jogo contra o Rubro-Negro, o que levou o clube carioca a contratá-lo.

No início de 1981, Reinaldo chegou à Gávea para integrar o elenco comandado por Zico. Em 43 partidas, disputadas entre 1981 e 1982, ele marcou sete gols. Pelo clube, foi campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes em 1981, sendo o 12º jogador do grupo. O potiguar saiu do Flamengo em 1983 rumo ao Vila Nova, e logo em seguida retornou ao ABC, onde encerrou a carreira em 1986.

Atual presidente do Potiguar Esporte Clube, Reinaldo passou mal na quarta-feira (25). Ele foi levado para uma UPA de Parnamirim, mas não resistiu.