Rossi, do Flamengo, lamenta eliminação na Libertadores: ‘Sensação amarga’

O goleiro argentino do Flamengo, Agustin Rossi, bebe água antes da partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre o Peñarol do Uruguai e o Flamengo do Brasil, no estádio Campeon del Siglo, em Montevidéu, em 26 de setembro de 2024. (Foto de DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo não conseguiu furar o bloqueio do Peñarol e acabou eliminado da Libertadores. Na coletiva de imprensa após a partida, o goleiro Rossi lamentou a eliminação, afirmando que a equipe foi melhor durante os 180 minutos da partida.

— Para o torcedor, só agradecer. Primeiro pelo apoio no Maracanã. Tomamos um gol cedo e depois dominamos os dois jogos. A verdade é que hoje ficamos com a sensação amarga por não conseguir fazer um gol. Tivemos possibilidades, mas pecamos na decisão final. Como o professor falou, perdemos o Pedro, o Cebolinha, o Luiz, que são importantes, e isso mexe com a cabeça dos jogadores. Quando vemos que um companheiro se machuca, também ficamos com medo de ficar fora da temporada. Temos objetivos claros, que o Flamengo sempre quer ganhar. Mas ainda falta muito para o ano acabar. Agora é isso. Concentrar para o jogo de domingo. Temos que mudar a cabeça para fortalecer novamente na partida em casa, no domingo. Depois, vamos ter uma semifinal importante de Copa do Brasil. Temos que continuar trabalhando. Agora a Libertadores já passou. E ficam duas competições para competir — explicou.

O goleiro também garantiu empenho aos torcedores na busca pelos títulos que restam da temporada, na Copa do Brasil e no Brasileirão.

— Prometer é difícil, porque a verdade é que são 90 minutos em que qualquer coisa pode acontecer. Tivemos 180 minutos contra o Peñarol. Criamos, não faltou determinação. Se tivéssemos feito um gol, não estaríamos falando isso agora. Temos obrigação de brigar no Brasileirão e na Copa do Brasil. A gente conquistou o Campeonato Carioca. Ano passado, perdemos na final da Copa do Brasil, em um jogo que não merecíamos. Depois, conseguimos o objetivo de nos classificar para a Libertadores. Sabemos que temos que sair com a cabeça erguida. Não dá pra prometer, mas o torcedor tem que acreditar na gente. Todo jogo é pra frente. É apoio da torcida e trabalho — comentou.

A partida

No primeiro tempo, o Flamengo chegou com perigo no início da partida com Plata recebendo cruzamento e cabeceando para defesa de Aguerre. O Peñarol respondeu com Léo Fernández cobrando uma falta com veneno para intervenção de Rossi. O Rubro-Negro controlou a partida, teve mais volume, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

No segundo tempo, o Flamengo não voltou bem, e as substituições de Tite também não funcionaram. A equipe apostou em muitos cruzamentos de forma desorganizada e deu espaços para o Peñarol contra-atacar, mas os uruguaios também não souberam aproveitar os erros do time visitante.