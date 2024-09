Tite rebate jornalista sobre ‘promessa’ após eliminação do Flamengo: ‘Não sou futurista’

Tite comanda e dá instruções aos jogadores do Flamengo contra o Peñarol, na Libertadores (Eitan Abramovich/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:56 • Montevidéu (URU)

Treinador do Flamengo, Tite rebateu um jornalista na coletiva ao ser questionado sobre uma "promessa" que teria feito após a derrota no jogo de ida para o Peñarol. Na última semana, o comandante havia dito que poderia ser cobrado pelos gols do Rubro-Negro no Uruguai.

- Eu projetei. Estão me cobrando e têm todo o direito. Mas eu não prometi. Não sou futurista. O objetivo era criar e fazer, mas não foi promessa. Trouxe a responsabilidade para mim, era para fazer gol. Talvez tenha faltado repertório e tempo maior para organizar movimentos. Perdemos três titulares que nos deram 60 gols no ano.

Na semana passada, Tite estava confiante em marcar um gol sobre os Carboneros após a derrota por 1 a 0, no Maracanã. O comandante pediu para ser cobrado caso sua equipe não marcasse gols no Campeón del Siglo.

- Grande oportunidade de quebrar essa escrita. É histórico, não é assim? Temos totais condições de chegar lá e fazer. Foi um jogo de efetividade. Com dois minutos ou três faz o gol, e você trabalha em cima do resultado. Fomos afoitos em alguns momentos, precipitamos em outros, e o goleiro teve felicidade também. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois.

Em seis partidas contra o Peñarol na Libertadores, o Flamengo ainda não conseguiu marcar gols contra os Carboneros. Apenas na extinta Mercosul disputada em 1999, o Rubro-Negro balançou as redes contra os uruguaios.

Com a eliminação na competição continental, a equipe de Tite segue viva na semifinal da Copa do Brasil, em que enfrenta o Corinthians. No Brasileirão, o Mais Querido ocupa apenas a 4ª colocação e tem 11 pontos de desvantagem para o líder Botafogo.