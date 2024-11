Empresário revela reação de Bruno Henrique, do Flamengo, sobre investigação

Bruno Henrique, do Flamengo, durante aquecimento antes da partida contra o Cruzeiro no Independência (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 08:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (6), na Arena Independência, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o empresário Denis Ricardo comentou a situação do atacante Bruno Henrique, seu cliente, que foi alvo de operação da Polícia Federal nesta semana. O camisa 27 está em processo de investigação por envolvimento em manipulação de resultados para ganho em apostas esportivas.

- É uma situação que está sendo muito bem conduzida pelo nosso jurídico. Estamos tranquilos. Sabemos da idoneidade do cliente, da situação dos fatos. Esperamos nos pronunciar de forma oficial no momento certo. (O Bruno Henrique) Está tranquilo - revelou Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, que completou:

- Graças a Deus. Está conseguindo performar há muitos anos em uma equipe que é referência, como o Flamengo, a gente espera que ele consiga mais êxito como já conseguiu até agora.

A investigação veio a público na segunda (4), em momento decisivo da temporada, entre os jogos do Flamengo com o Atlético-MG pela Copa do Brasil. Apesar disso, Bruno Henrique pediu para seguir a programação normal junto ao elenco e foi titular contra o Cruzeiro.

Bruno Henrique, em ação pelo Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Entenda a investigação sobre Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique é investigado por suspeita de manipulação e ter forçado cartões no confronto com o Santos, realizado no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão. Na ocasião, o ídolo rubro-negro foi amarelado após cometer falta em Soteldo e recebeu o cartão vermelho por reclamação relacionada ao lance, já nos acréscimos da segunda etapa.

Mais de 50 policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em cinco locais distintos, sendo quatro em Minas Gerais (Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves), somados ao Rio de Janeiro. Investigações apontam que familiares do atleta e um grupo de apostadores fizeram apostas para o atacante tomar cartões em partida contra o Santos, em novembro de 2023.

Os familiares do jogador tiveram seus nomes divulgados. São eles: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) estão envolvidos no caso. Ex-jogadores e atletas amadores em Belo Horizonte também estão sob a mira das apurações da Polícia Federal.