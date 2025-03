Bruno Henrique, atacante do Flamengo, fez uma revelação sobre a influência de Rodinei, seu ex-companheiro de equipe, em sua trajetória no clube. A declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa no CT Ninho do Urubu, na qual o jogador expressou seu apreço por Rodinei, destacando a amizade sólida entre eles desde os primeiros dias no Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Bruno Henrique é homenageado no Flamengo e chora: ‘Venci’

Bruno Henrique, que recentemente atingiu a marca de 100 gols pelo Flamengo, compartilhou detalhes sobre sua conexão com Rodinei, revelando inclusive ser padrinho das filhas do lateral.

- Vai ser surpresa para todo mundo, um cara que me ajudou bastante desde a minha chegada no Flamengo é o Rodinei. Conheço ele desde quando comecei a jogar no profissional, joguei contra ele no Crac em 2012. De lá para cá, foi um cara que sempre tive contato - afirmou o atacante.

continua após a publicidade

Bruno Henrique é padrinho das filhas de Rodinei (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo



A parceria entre Bruno Henrique e Rodinei no Flamengo resultou em conquistas importantes, incluindo duas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Atualmente, Rodinei joga no Olympiacos, da Grécia, enquanto Bruno Henrique continua a fazer história no Flamengo, tornando-se o maior campeão da história do clube com 15 títulos.