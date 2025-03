Neto dispara contra James Rodríguez: ‘Papagaio de pirata’

O ex-jogador Neto detonou uma declaração recente do meia James Rodríguez, atualmente no León (COL). Em entrevista recente para o programa "El Chiringuito", da Espanha, o jogador se colocou acima de nomes como Zidane, Modric, Xavi e Kroos no quesito qualidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a edição do programa "Donos da Bola", da emissora Band, na última quarta-feira (19), Neto não poupou palavras para criticar a postura do colombiano. Ele classificou a comparação de James Rodríguez com as estrelas da história do futebol, citadas anteriormente, como uma heresia.

- O James Rodríguez falou que jogou mais que o Modric e o Zidane. Vocês acreditam nisso? (risos). Esse aí, é o papagaio de pirata. Esse cara nunc jogou nada. Vai enfrentar amanhã a Seleção Brasileira, só o que faltava a gente tomar gol dele - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Não é possível. Já imaginou? 1 a 0 Colômbia, com gol do James Rodríguez. De pênalti, escanteio, falta, uma bola parada. É uma heresia ele falar que é melhor que o Zidane. Vou falar, você (James) é um jogador medíocre, nunca jogou nada e muito fraco. Passou uma vergonha pro mundo - concluiu.

James Rodríguez em ação pela Colômbia (Foto: AFP)

➡️ Comentarista cita Sócrates ao falar de titular do Corinthians e é interrompido por Neto

James Rodríguez enfrenta o Brasil

A declaração do apresentador aconteceu às vésperas da partida entre a Seleção Brasileira e a Colômbia. As duas equipes se enfrentar nesta quinta-feira (20), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Atualmente, a Colômbia ocupa a 4ª colocação da classificação geral, um ponto a frente do Brasil, que se encontra em 5º. Para reverter o cenário a equipe do técnico Dorival Júnior entra em campo na busca da vitória. Caso o objetivo seja concluído, a Seleção poderá terminar a rodada na 2ª colocação, mediante a derrotas de Uruguai e Equador.