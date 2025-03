Bruno Henrique é homenageado no Flamengo e chora: ‘Venci’

Bruno Henrique recebeu homenagem do Flamengo nesta quarta-feira (19), no CT Ninho do Urubu, por chegar a 100 gols pelo clube. Em entrevista coletiva, o atacante celebrou a marca e se emocionou ao relembrar sua trajetória no futebol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

— Cheguei aqui com um pouco de desconfiança da parte de fora. Mas sabia quem eu era, o que eu poderia entregar para esse clube. Meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Trabalho bastante focado para ajudar o Flamengo sempre, desde quando cheguei ao Rio. E vai ser assim enquanto estiver no clube. Sempre que entro em campo dou o melhor pelo Flamengo, minha família, amigos e todas as pessoas que torcem para mim — comentou Bruno Henrique.

— Sou um cara iluminado e abençoado porque foi Deus que me colocou aqui. Com 21 anos estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje fazendo 100 gols pelo Flamengo é para poucos. Eu consegui, eu venci — completou, com lágrimas nos olhos.

continua após a publicidade

Momento marcante e fama de 'Rei dos Clássicos'

Desde 2019 no clube, Bruno Henrique é o recordista (junto a Arrascaeta) em títulos com o Manto Sagrado, com 15 conquistas. Durante a homenagem desta quarta-feira (19), o ídolo rubro-negro destacou o momento mais marcante da trajetória até aqui.

— Muito feliz por mais uma conquista individual. O gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Libertadores (contra o Grêmio). E jogos, tive vários inesquecíveis, se for citar vou ficar aqui até mais tarde. Mas deixo também esse jogo contra o Grêmio (5 x 0 ) da semifinal — declarou BH.

continua após a publicidade

O camisa 27 comentou também a alcunha que recebeu de "Rei dos Clássicos". Pelo Flamengo, Bruno Henrique soma 22 gols contra rivais cariocas, sendo o Vasco a maior vítima, com 11 bolas nas redes em 14 partidas.

— Clássico a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, não só do nosso lado, do torcedor também. Eu entro de forma diferente, isso que me motiva em todos os clássicos. Claro que não escolho o time que quero marcar. O Vasco é a vítima que mais fiz gol, nada pessoal contra eles. É mais a vontade de fazer gol em clássicos e acaba sendo mais contra eles — disparou o atacante.

➡️ Sampaoli abre jogo sobre agressão a Pedro no Flamengo