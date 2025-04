Rizek desabafa sobre apostas esportivas após indiciamento de Bruno Henrique

O jornalista André Rizek falou sobre o envolvimento de jogadores de futebol em apostas esportivas nesta terça-feira (15). A manifestação do comunicador aconteceu após a Polícia Federal indiciar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. A advertência aconteceu em uma partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023. A informação é do site "Metrópoles".

Após o caso ganhar as manchetes dos jornais, o comunicador realizou um desabafo sobre o atual cenário do futebol moderno. Rizek falou sobre a responsabilidade dos jogadores com o jogo limpo. Ele ainda lamentou o possível envolvimento de Bruno Henrique em um esquema de manipulação de apostas.

- As apostas estão mudando a relação das pessoas com o futebol. A responsabilidade dos atletas com o jogo limpo deve ser triplicada. Aqueles que não respeitam algo tão sagrado como o esporte, não merecem o privilégio dessa profissão. Caso isso se confirme... que decepção - disse André Rizek.

Entenda o caso de Bruno Henrique

Conforme divulgado pelo site "Metrópoles", investigadores da Polícia Federal encontraram no celular do irmão do jogador do Flamengo, Wander Nunes Pinto Júnior, mensagens suspeitas. Caso o cenário for comprovado, o jogador pode ser ligado a um suposto esquema de apostas. O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

No dia 29 de agosto, Bruno Henrique e Wander trocaram mensagens. O irmão do jogador o perguntou se ele estava pendurado (com dois cartões amarelos) no Brasileirão. Veja o trecho da conversa.

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

Na véspera da partida contra o Santos, Bruno Henrique ligou para o seu irmão para confirmar o cartão amarelo.

Bruno Henrique ainda não se manifestou

Após a divulgação da notícia, a assessoria do jogador garantiu que o mesmo não irá se posicionar. Em nota, a comunicação de imprensa do Flamengo garantiu que a diretoria não foi comunicada oficialmente por qualquer autoridade pública sobre o caso.

- O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique - diz trecho da nota.

Próximo passo

Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.