Benja cobra Memphis após derrota do Corinthians para o Flamengo

O Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0, neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota categórica, o jornalista Benjamin Back utilizou as redes sociais para criticar a partida do elenco alvinegro. Os principais alvos foram o goleiro Hugo Souza e o atacante Memphis.

O arqueiro protagonizou um erro crucial na partida, que originou terceiro gol do Flamengo no confronto. Por outro lado, Memphis teve uma participação bem discreta na partida. O holandês chegou a sair de campo aos 39 minutos, após sentir dores no joelho. Ele deixou o gramado mancando.

- O jogo parecia de Campeonato Carioca, tamanha a facilidade. Nos últimos três jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou dez gols e não sofreu nenhum. O Corinthians, podia ter tomado de sete, oito ou nove - iniciou o jornalista, antes de analisar a partida dos jogadores.

- O Hugo teve um primeiro tempo muito ruim. Cara, para com esse negócio de sair jogando com os pés. O time do Corinthians pareceu que estava com uma feijoada na barriga. O Depay jogar contra o Sport é fácil, e contra o Flamengo? - finalizou.

Flamengo x Corinthians

Em campo, a equipe de Filipe Luís foi bastante superior nas ações de jogo. Além do gol originado pela falha de Hugo Souza, o Rubro-Negro voltou a balançar as redes em outras três oportunidades.

A primeira foi Everton Cebolinha, que abriu o placar no Maracanã, e a segunda foi com Arrascaeta, que ampliou a diferença. Posteriormente, Pedro, que já havia balançado as redes, sacramentou a goleada por 4 a 0, aos 33 minutos do segundo, de pênalti.

Com o revés, o Corinthians caiu para a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o alvinegro paulista soma apenas sete pontos, um a mais do que o Atlético-MG, primeiro time da zona de rebaixamento.