O Flamengo venceu o Corinthians por 4 a 0 na tarde deste domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. O triunfo rubro-negro contou com dois gols de Pedro. Após a partida, o camisa 9, que retornou, recentemente, aos jogos, celebrou esse momento.

- Até agora esse retorno tem sido muito bom. Ainda está na fase inicial. Foi o meu quinto jogo ainda, buscando o melhor nível físico. Mas eu estava bem confiante, bem esperançoso de voltar bem por conta do processo, respeitando cada fase desse processo longo. Então, esse foi importante, foi fundamental para mim também, agradeci à comissão técnica, aos companheiros que me ajudaram nesse processo. Estava assim, esperançoso, mas claro, tem sido um início muito bom e espero manter esse nível junto com os companheiros - disse Pedro.

Pedro celebra gol do Flamengo contra o Corinthians (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Assistência de Pedro para Arrascaeta

Além de balançar a rede duas vezes, Pedro deu assistência para o gol de Arrascaeta, o segundo do Flamengo. Ele falou sobre a jogada.

- O Filipe (Luís) pede muito, tem um apoio frontal ali com o Arrasca, uma jogada coletiva e hoje fui fazer a assistência. Ele teve um mérito da finalização também. É o que a gente pede, o Filipe pede, o jogo curto, o jogo de troca de passes e hoje saiu isso aí - detalhou.

Como foi a vitória do Flamengo

O Flamengo atropelou o Corinthians no primeiro tempo. Com muito apoio da torcida no Maracanã, que contou com casa cheia, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos cinco minutos, com Cebolinha. No lance seguinte Pedro mandou a bola na trave. O time carioca voltou a balançar a rede aos 34 minutos, com Arrascaeta, que recebeu assistência de Pedro. Três minutos depois, foi a vez do camisa 9 marcar, o primeiro em seu retorno aos jogos (após se recuperar da lesão no joelho esquerdo).

O gol de Pedro, aliás, saiu após uma falha de Hugo Souza. Os torcedores flamenguistas aproveitaram para provocar o ex-jogador do clube, gritando o seu nome.

A pressão rubro-negra seguiu no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Arrascaeta, com o pé esquerdo, mandou a bola no travessão do gol de Hugo. Com a ampla vantagem no marcador, o Flamengo buscou trabalhar a bola, enquanto o Corinthians encontrou dificuldade para sair em contra-ataque.

Aos 14 minutos, De La Cruz, em tabelinha com Pedro, quase marcou o quarto gol rubro-negro. O quarto, no entanto, saiu aos 33'. O árbitro marcou pênalti de Coronado em Arrascaeta, após auxílio do VAR. O atacante bateu forte e ampliou.

