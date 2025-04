O técnico Filipe Luís, claro, ficou satisfeito com o desempenho do Flamengo na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo (27), no Maracanã, peça 6ª rodada do Brasileirão. O treinador exaltou a atuação coletiva, que teve como ponto alto os quatro gols marcados na partida. Mas ele também falou sobre a solidez defensiva, já que o time completou cinco jogos consecutivos sem sofrer gols.

➡️Assista à íntegra da entrevista de Filipe Luís após vitória do Flamengo sobre o Corinthians

— Primeiro, o nível dos jogadores, que são muito bons. Depois a concentração e comprometimento defensivo deles. O nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, com os próprios erros e com os acertos, é muito alto. Eles mesmos se cobram — observou Filipe Luís.

— Eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Esses debates ajudam muito na fase defensiva. Penso que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso, e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe — acrescentou o treinador do Flamengo.

Filipe Luís também comentou sobre o ataque do time, que com 15 gols marcados em seis rodadas é de longe o mais efetivo. Foram dez gols nos últimos três jogos, com as goleadas por 6 a 0 sobre o Juventude, e deste domingo por 4 a 0 diante do Corinthians. Mas, entre os dois jogos, houve o empate sem gols no clássico com o Vasco, o que rendeu algumas críticas.

— Se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris (Saint-Germain) fazem gol em todos os jogos. E muitas vezes eles também perdem gols. Daí a gente olha, de repente, eles fazem quatro, fazem cinco. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente.

Filipe Luís critica 'analistas de internet' que falam do Flamengo

Foi nesse momento que Filipe Luís aproveitou para fazer uma crítica a canais de internet produzidos por torcedores.

— Por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols. Criamos várias chances e não fizemos o gol. Aí a torcida, o pessoal, os analistas de YouTube, de Twitter, tem que achar o culpado. Eles começam a analisar, ver quem é o culpado. E o culpado é o Gerson que está jogando no ataque, é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael. "Não, o Michael não pode jogar mais", e fazem a cruz nos jogadores, começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso — criticou Filipe Luís.

— Quero aqui pedir para o torcedor: não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que sabem que têm que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frio, criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols — destacou o técnico do Flamengo

— Eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo. Sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário. Dou o plano para eles e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vão chutar duas vezes e vai ficar 2 a 0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga.