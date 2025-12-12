Flamengo celebra posicionamento dos clubes sobre gramados sintéticos: 'Opinião dos atletas é soberana'

O Flamengo divulgou uma nota oficial na tarde desta sexta-feira (12) em que comemora o posicionamento dos clubes sobre o uso dos gramados sintéticos. Em nota, o clube carioca afirma que a maioria dos times da Série A são favoráveis pela suspensão de novos campos com esse tipo de grama, classificando como o "fim de uma era de atraso".

Entretanto, é importante ressaltar que não há, até o momento, uma decisão oficializada sobre o tema. É verdade, sim, que a maioria dos clubes solicitou à CBF que suspenda a homologação de novos gramados sintéticos. O objetivo é aguardar estudos que busquem uma definição sobre o tema.

Um dos principais argumentos do Flamengo é a importância das opniões dos atletas acerca do assunto. Anteriormente, jogadores como Neymar, Coutinho e Thiago Silva se mostraram contrários a esse tipo de grama.

Allianz Parque, do Palmeiras, é um dos estádios no Brasil que contam com a grama sintética (Foto: Rafaela Cardoso / Lance)

Flamengo pública vídeo na FlamengoTV sobre o tema

Logo após a divulgação da nota, o Flamengo publicou, em seu canal no YouTube, um vídeo sobre o gramado sintético, com o título "Gramado de plástico: por que deve acabar no Brasil". A obra conta com mais de uma hora de duração.

Quando o tema deve ser definido?

Em resposta aos clubes, a CBF informou que o assunto será debatido entre fevereiro e março, quando as instituições voltarão, provavelmente, a se encontrar.

Confira a nota do Flamengo

"FLAMENGO SAÚDA DECISÃO DE CLUBES DA SÉRIE A PELA SUSPENSÃO DE NOVOS GRAMADOS SINTÉTICOS

O Clube de Regatas do Flamengo, fiel ao seu compromisso com a excelência e com a evolução do futebol brasileiro, saúda a decisão da maioria dos clubes da Série A, que, com visão de futuro e responsabilidade em relação ao espetáculo e à saúde dos atletas, decidiram pela suspensão imediata da homologação de novos gramados sintéticos na Série A.

A decisão também reafirma o apoio à iniciativa de se estabelecer, no Brasil, um Padrão de Qualidade de Gramados Naturais de Primeiro Mundo, a ser definido no âmbito do Grupo de Trabalho da CBF a ser formado. A decisão foi tomada no Conselho Técnico da Série A em 11/12/2025.

O Flamengo, que na última segunda-feira protocolou junto à CBF (RGC / REC) um documento técnico com sugestões e análises, tornando pública sua posição pelo fim dos gramados sintéticos na Série A, pela implementação de um rigoroso padrão de qualidade para campos naturais e por uma transição segura e gradativa, recebe com satisfação o avanço do debate iniciado pelo clube e a decisão tomada, entendendo que ela reflete uma evolução necessária para o futebol brasileiro.

O Fim de uma Era de Atraso

A suspensão da aprovação de novos pisos artificiais é um primeiro passo para o reconhecimento fundamental de que:

1 . A opinião dos atletas é soberana: O Flamengo sempre defendeu que a voz dos verdadeiros protagonistas, os atletas – que já se manifestaram em peso, inclusive com nomes como Neymar, Gabigol e Thiago Silva –, deve ter peso decisivo. O campo natural é segundo os atletas o único piso reconhecido em todo o mundo como adequado para o futebol de alta performance, assegurando a saúde dos jogadores e a lealdade técnica do jogo. 2 . Qualidade inegociável: A justificativa minoritária de que o sintético de "alta performance" supera campos naturais em "más condições" é uma confissão da necessidade urgente de um padrão técnico e de um programa de melhoria da gestão e manutenção de campos naturais no país, e não uma defesa do piso plástico. A solução é investir em manutenção e tecnologia de gramados naturais, conforme o Padrão de Primeiro Mundo que o Flamengo e a maioria dos clubes almejam. 3 . A FIFA entende que o gramado sintético não é adequado para competições de alto nível e por isso não o permite em suas competições de primeira prateleira. O Flamengo está interagindo com os principais técnicos da FIFA no tema e, por conta disso, trazendo para Brasil e para o futuro grupo de trabalho um conjunto de estudos do grupo de pesquisas da FIFA que será fundamental para embasar a discussão técnica do assunto.

O Futuro do Jogo é Natural

O Flamengo congratula a CBF por liderar o debate técnico – incluindo o ritmo de jogo e as vantagens competitivas desleais – e, mais crucialmente, por abrir o caminho para um modelo de governança robusto que permitirá a transição obrigatória para o gramado natural em todos os clubes da elite.

O ano de 2026 será o marco da retomada da excelência brasileira, onde o campo poderá ser, finalmente, uma superfície aliada do talento e da técnica, e não um empecilho a ser superado.

O Clube de Regatas do Flamengo reafirma seu compromisso com a modernização, a transparência e, acima de tudo, com a qualidade do futebol praticado no Brasil. O Clube seguirá na vanguarda, colaborando de forma ativa com a CBF e com os demais clubes na definição de um Padrão de Gramados Naturais de Primeiro Mundo, assegurando que o espetáculo em campo esteja à altura da paixão da torcida e da história do futebol pentacampeão."

