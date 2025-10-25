Jorginho analisa derrota do Flamengo para o Fortaleza: 'Caiu na armadilha'

Jorginho analisou a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. O meio-campista reconheceu a atuação abaixo do esperado e destacou o cansaço físico e emocional da equipe após a sequência de partidas decisivas.

— Obviamente é uma derrota pesada, a gente não esperava por isso. Trabalhamos bastante para sair com o resultado positivo, infelizmente não conseguimos. Mas temos uma decisão muito importante na quarta-feira, então precisamos virar essa página rápido, descansar e focar, porque vai ser o jogo mais importante do Flamengo no momento — declarou.

O ítalo-brasileiro admitiu que o time não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do adversário e que o gol sofrido no início mudou o cenário da partida.

— Eu acredito que não foi o melhor dos nossos jogos. A gente começou meio que caindo na armadilha deles de jogar por dentro. Infelizmente, eles tiveram os contra-ataques no começo, encontraram um gol e depois tudo dificultou o nosso jogo. Acabamos não encontrando a jogada certa para poder finalizar com tranquilidade.

Jorginho ainda destacou que o Flamengo precisa estar preparado para o nível de competitividade dos adversários. O camisa 21 projetou, ainda, o duelo decisivo contra o Racing, na Argentina.

— Não surpreende porque todas as equipes que jogam contra o Flamengo parecem fazer sempre o melhor jogo do ano. Então a gente tem que estar preparado para isso, para poder superar esses obstáculos.

— A gente sabe que vai ser uma partida muito dura, com uma atmosfera muito quente. Precisamos estar preparados para isso, fisicamente e emocionalmente, sabendo que será um jogo gigante, que a gente quer ganhar.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança do Brasileirão com 61 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que encara o Cruzeiro neste domingo (26). O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (29), contra o Racing, em Avellaneda, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

