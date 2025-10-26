Arrascaeta, do Flamengo, responde à provocação de jogador do Racing: 'Podem falar'

Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, respondeu às provocações do zagueiro Marcos Rojo, do Racing, que "desafiou" a equipe brasileira a aguentar a pressão no estádio El Cilindro na próxima quarta-feira (29), no jogo de volta das semifinais da Libertadores. O uruguaio, por sua vez, afirmou que o elenco está preparado para lidar com adversidades e que nada disso muda o foco do grupo antes da decisão

— O torcedor que acompanha sempre o Flamengo tem total confiança nesse grupo, nesse time. Sempre nas adversidades, a gente coloca a cara e tem conseguido muita coisa importante. Então, estamos preparados para o que vier. Faz parte (as provocações do Rojo), é do time deles, podem falar o que quiser e nada vai mudar para nós — disse Arrascaeta.

O meia também reconheceu o mau desempenho do time no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e admitiu que o resultado pode pesar na reta final do Brasileirão.

— Com certeza (esses pontos podem fazer falta). Uma derrota muito dolorosa, uma batalha, mas não podemos fazer mais nada agora. Cada jogo é muito importante, viemos aqui sabendo que seria um jogo muito difícil, eles jogavam a vida também. Infelizmente, no primeiro tempo não fizemos um bom jogo, depois fomos em busca do resultado, mas não conseguimos.

Arrascaeta ainda comentou as dificuldades do Flamengo durante a partida, citando as condições do gramado e o esforço do elenco para reagir.

— A gente sempre tenta dar o nosso melhor. Às vezes as coisas correm bem, às vezes não, e o rival também joga. É um campo que é um pouquinho difícil, com a grama em que a bola fica um pouco presa, nos atrapalhou um pouquinho. Corrigimos isso no segundo tempo, criamos situações, mas não conseguimos virar o jogo.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (29), contra o Racing, na Argentina, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro venceu a primeira partida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar à final.

Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

