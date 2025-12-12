Atitude do Palmeiras com o Flamengo chama atenção: 'Que doidera'

Mesmo depois da temporada de alta rivalidade, Palmeiras e Flamengo seguem se estranhando, mas agora fora das quatro linhas. Uma atitude do Verdão com o Rubro-Negro, nesta sexta-feira (12), chamou muita atenção nas redes sociais.

Depois do Flamengo publicar um apanhado de informações negativas sobre o gramado sintético em formato de "fato ou fake", o Verdão respondeu na mesma moeda. O Rubro-Negro puxou o debate com "gramado ou plástico", e o Palmeiras respondeu com "sintético ou buraco".

Ainda na publicação, o Alviverde publicou uma relação entre lesões causadas em gramados sintéticos e naturais, além de usar aspas de jogadores do Flamengo legitimizando o sintético.

A polêmica começou quando o Rubro-Negro protocolou, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma proposta por padronização dos gramados no país. Uma das consequências seria o fim dos gramados sintéticos, origem do problema nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo.

Nas redes sociais, a resposta do Verdão chamou muita atenção dos internautas. Muitos rubro-negros se revoltaram com a atitude, e outros rivais também reprovaram a postura. Veja abaixo os comentários sobre a nova polêmica entre Palmeiras e Flamengo:

Árbitro Dario Herrera conversa com jogadores do Flamengo e do Palmeiras (Foto: Luis Acosta/AFP)

Veja resposta do Verdão e repercussão na web

Flamengo e Palmeiras disputaram títulos em 2025

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na final da Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Na segunda etapa, Danilo subiu mais alto que todo mundo e fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. o Mengão bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo também disputaram o título até o final, mas deu Mengão. Com gol de Samuel Lino, o Rubro-Negro venceu o Ceará no Maracanã por 1 a 0 e levou a taça para casa pela nona vez em sua história.