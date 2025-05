Brasileirão: jogadores do Flamengo batem recordes no clássico com o Botafogo

O clássico do Flamengo com o Botafogo no domingo (18), em confronto válido pela nona rodada do Brasileirão, contou com recordes pessoais de jogadores rubro-negros. Cinco nomes se destacaram em métricas como distância percorrida, quantidade de sprints, acelerações e velocidade máxima: Luiz Araújo, Alex Sandro, Evertton Araújo, Cebolinha e Pedro.

O atacante percorreu mais de 12,5 quilômetros, com 26 sprints realizados e uma velocidade máxima de 33 km/h. Os números foram os melhores de Luiz Araújo nesta temporada. Já Alex Sandro e Evertton Araujo atingiram recordes de distância e aceleração. Cebolinha e Pedro atingiram suas melhores marcas de velocidade e de explosão no ano.

Diogo Linhares, preparador físico do Flamengo, enalteceu os desempenhos dos jogadores.

- Num cenário com tantos jogos, nosso desafio é manter os atletas com saúde para entregar números como esses de maneira consistente. Isso se dá com trabalho integrado de várias áreas, mas também com muito treino e dedicação dos próprios jogadores. É este equilíbrio que nos garante um time com tanta intensidade e entrega nas partidas, mesmo com um espaço tão curto de recuperação entre elas - comentou o profissional rubro-negro.

Cebolinha durante o clássico do Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em resumo, os cinco jogadores do Flamengo bateram recordes pessoais em ao menos um dos seguintes indicadores de desempenho físico: Distância total percorrida (DT); Distância em alta intensidade (DAI); Número de acelerações (ACC) e desacelerações (DEC); Quantidade de sprints e distância de sprints; Velocidade máxima alcançada.

Próximo jogo do Flamengo

O próximo desafio de Flamengo será nesta quarta-feira. A equipe de Filipe Luís recebe o Botafogo-PB pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no Maracanã às 21h30 (de Brasília).

