Em jogo com poucas emoções no Maracanã, Flamengo e Botafogo empataram por 0 a 0 na noite deste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão. O time rubro-negro, mandante, foi melhor no primeiro tempo e até teve chance de balançar a rede. Na segunda etapa quem esteve melhor foi o Alvinegro, mas que não soube aproveitar as oportunidades para vencer o clássico.

Como foi o jogo entre Flamengo e Botafogo

O primeiro tempo do clássico carioca no Maracanã contou com pouco entusiasmo das equipes em campo. O Flamengo foi quem controlou mais a bola, buscando a troca de passes. Quando não estava com ela em seu domínio, utilizou a marcação alta. A primeira grande chance foi aos 21 minutos, com Luiz Araújo, que parou em John. Já no lance seguinte, o Botafogo respondeu com Cuiabano, que chutou rente a trave do goleiro Rossi.

No geral, o confronto não contou com muitas oportunidades na etapa inicial. O Rubro-Negro finalizou uma vez no gol (oito chutes), enquanto o Alvinegro não conseguiu atingir a meta adversária (quatro chutes).

Cebolinha e Vitinho no primeiro tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Segundo tempo

O Botafogo voltou melhor do intervalo e começou a levar perigo ao gol do Flamengo. Aos 19 minutos, Rossi impediu, em uma grande defesa, o que seria o primeiro gol do Glorioso, em chute de Marlon Freitas. Logo depois, o jogo foi paralisado por conta de um forte cheiro de gás de pimenta de uma confusão no lado de fora do estádio. A pausa durou poucos minutos.

A reta final da partida no Maracanã contou com um Botafogo imponente, jogando o Flamengo para o campo de defesa. O time mandante buscou sair no contra-ataque, mas encontrou dificuldade com a falta de criatividade.

O que vem por aí: Copa do Brasil

Os próximos compromissos de Flamengo e Botafogo serão pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Botafogo-PB a quarta-feira. Já o Alvinegro visita o Capital-DF na quinta-feira.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: -

🟨 Cartões amarelos: Wesley (FLA); Vitinho, Allan, Cuiabano, Marlon Freitas e Marçal (BOT)

🟥 Cartão vermelho: -

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Ortiz (Varela), Léo Pereira e Alex Sandro; Évertton Araújo, De La Cruz (Danilo) e Luiz Araújo; Bruno Henrique (Matheus Gonçalves), Cebolinha (Michael) e Pedro (Juninho).

Botafogo (Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo (Marçal) e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Cuiabano, Rwan Cruz (Nathan) e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).