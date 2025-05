Ex-Corinthians afirma que seria titular no time atual do Flamengo

Durante o programa 'Panela SporTV', Marcelinho Carioca não ficou em cima do muro e afirmou, com toda certeza, que seria titular no lugar de qualquer jogador da equipe atual do Flamengo. Além disso, se colocou acima de Arrascaeta no auge físico e técnico. O ex-jogador, por mais que tenha sido revelado pelo Flamengo, teve passagem marcante pelo Corinthians. Sem muito brilho, também vestiu as camisas do Vasco.

- Eu acho não, tenho certeza absoluta. Entraria no lugar de qualquer um ali do meio de campo do Flamengo, pode escolher. Com toda humildade, eu - afirmou Marcelinho.

Carreira de Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca, ex-meia-atacante, marcou época no futebol brasileiro com sua habilidade e precisão nas bolas paradas. Revelado pelo Flamengo, ganhou notoriedade nacional ao se transferir para o Corinthians, clube pelo qual se tornou ídolo. Com o apelido de "Pé de Anjo", destacou-se por cobranças de falta que decidiam jogos. No Corinthians, conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes da Fifa em 2000. Ao longo da carreira, também defendeu equipes como Valencia, Vasco e Santos. Fora de campo, tornou-se figura conhecida por sua forte personalidade e declarações polêmicas.

