Flamengo como visitante no Brasileirão 2023



✔️ O primeiro turno do Flamengo, no geral, foi marcado pela irregularidade. Algumas atuações empolgantes e outras para esquecer.



✔️ Como visitante, não foi diferente: foram quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates. Além disso, o time sofreu mais gols (18) do que marcou (15).



✔️ Entre os resultados, dois ficaram marcados negativamente: o 4 a 0 sofrido para o Red Bull Bragantino e o 3 a 0 contra o Cuiabá.