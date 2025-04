Flamengo: Filipe Luís pede ‘presunção de inocência’ no caso Bruno Henrique

Técnico do Flamengo, Filipe Luís comentou pela primeira vez o indiciamento de Bruno Henrique por suspeita de envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Em entrevista coletiva após a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão, o treinador afirmou que conversou com o atacante e pediu "presunção de inocência".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Eu conversei com ele. Está normal, absolutamente normal. Ele se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista no ano passado, repito a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e está absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, é jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim — afirmou o treinador do Flamengo.

Filipe Luís citou o ex-companheiro e ídolo do Flamengo Diego Ribas ao abordar a questão das casas de aposta. Mais cedo, o ex-jogador publicou um vídeo em suas redes sociais sobre o caso de Bruno Henrique e a alertou e cobrou clubes e bets.

continua após a publicidade

— O que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, o Diego falou pra mim ali (no vídeo). Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu já recebi várias ofertas pra fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano para as pessoas que apostam. O vício que é, é uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e vai falar "caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casos de apostas". Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo. Os jogadores estão cada vez mais instruídos pelo próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto. Sobre o que os jogadores podem e não podem. Na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos sobre o que a gente tinha, a nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano, então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados — completou Filipe Luís.

Bruno Henrique em Flamengo x Juventude

Bruno Henrique começou o duelo entre Flamengo e Juventude no banco de reservas. No segundo tempo, com a equipe já goleando, o camisa 27 entrou no lugar de Gonzalo Plata e foi ovacionado pelos torcedores presentes no Maracanã aos 35 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Pedro celebra gols contra o Juventude e detalha retorno no Flamengo