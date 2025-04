Além de Bruno Henrique, Flamengo x Juventude tem outro atleta suspeito de fraude em apostas

Bruno Henrique está relacionado para Flamengo x Juventude, apesar de ter sido indiciado pela Polícia Federal por ter supostamente forçado um cartão amarelo. Na partida, o jogador do Rubro-Negro terá do lado adversário: Ênio, jogador do Juventude que vive situação parecida. Os dois jogadores começam o confronto no banco de reservas.

Caso Bruno Henrique, do Flamengo

A Polícia Federal inidiciou Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo. A advertência foi na partida contra o Santos em 2023. Na ocasião, o atacante recebeu a advertência após cometer falta nos acréscimos do segundo tempo. Posteriormente, por reclamação, ele recebeu o vermelho.

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

Bruno Henrique comemora seu gol durante partida entre Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Caso Ênio, do Juventude

No caso de Ênio, do Juventude, durante o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no último sábado (29), um cartão amarelo gerou suspeitas de manipulação. O lance ocorreu aos 36 minutos do primeiro tempo, por reclamação, na partida realizada em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As casas de apostas reportaram um volume anormal de apostas relacionadas ao cartão, levando o caso ao conhecimento do Governo Federal e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que iniciaram investigações.

Uma casa apontou que as apostas específicas sobre o atleta receber um cartão amarelo na partida representaram mais de 10% do total apostado no jogo. Normalmente, apostas desse tipo não ultrapassam 1% do total, sendo qualquer valor acima de 3% considerado suspeito. Em uma das operadoras, o valor apostado chegou a 10 mil euros, aproximadamente R$ 64 mil.

