O Flamengo teve uma atuação brilhante na vitória por 6 a 0 contra o Juventude na noite desta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. Na partida no Maracanã, Pedro saiu do banco e marcou dois gols. O camisa 9 foi ovacionado pelos torcedores rubro-negros.

O jogador esteve em campo por 33 minutos (entrou aos 12 minutos do segundo tempo). Das três finalizações do atacante, três foram no gol.

Veja os números de Pedro contra o Juventude

⏰ 33 mins jogados

⚽ 2 gols (!)

👟 3/3 finalizações no gol (!)

🔑 1 passe decisivo

💪 2/2 duelos ganhos

🥊 1 pênalti sofrido

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Juventude (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Técnico do Flamengo detalha momento de Pedro

Além de enaltecer a partida de Pedro, Filipe Luís comentou o processo de recuperação do atacante e detalhou o estágio físico do atleta.

- O que eu sei é que na lesão anterior o Pedro voltou em seis meses. Desta vez, em sete. Os dados o doutor pode falar melhor do que eu, mas são mais do que seguros para nos dar a confiança de colocá-lo no campo. Claro que falta ritmo e algumas coisas que ele vai pegar com a minutagem em campo. Não sei ainda, acho que não posso usá-lo de titular. Tem de ter uma progressão, não sei. Agora, que os jogadores estão sujeitos a terem nova lesão, não só ele. Todos que pisam no campo têm risco de arrebentar o joelho. De todos os times do campeonato. Não queremos que aconteça com ninguém, mas futebol é risco. Quem entra no campo está correndo esse risco. Eu mesmo quebrei as duas pernas e estou aqui - explicou Filipe.