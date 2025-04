Durante a transmissão do duelo entre Flamengo e Juventude, pela quarta rodada do Brasileirão, que terminou com uma sonora goleada por 6 a 0 do clube carioca, o ex-jogador e comentarista da TV Globo, Diego Ribas, comentou sobre o baixo número de torcedores no Maracanã e afirmou que todos devem se empenhar para que haja um consenso entre diretoria e torcida.

- Não é normal (o baixo público no jogo). Incomoda ver o Maracanã dessa forma em dia de jogo do Flamengo. Eu acredito que vale o empenho de todas as partes para que essa situação seja solucionada de alguma forma - disse Diego, durante transmissão da Globo.

Setores fechados em jogos do Flamengo

Assim como foi contra o Internacional, também pelo Brasileirão, a partida desta quarta-feira (16) contra o Juventude não contou com todos os setores abertos para venda. A cúpula rubro-negra, visando diminuir os custos de operação no Maracanã, manteve os setores Leste Superior e Sul Superior fechados.

Para muitos torcedores do Flamengo, que reclamarm deste método nas redes sociais, a política do clube de não abrir uma área bloqueada enquanto as outras não estão esgotadas é ruim, principalmente pelo aspecto financeiro, uma vez que poderia vender mais entradas em um setor que, normalmente, conta com aceitação dos rubro-negros.

Já na zona mista, o zagueiro Danilo, autor de um dos gols, comentou sobre a situação e afirmou que deseja ver o Maracanã mais cheio nas próximas partidas.

- A torcida do Flamengo é uma questão cultural. Excede o Flamengo, excede a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Realmente, é muito mais legal jogar com o Maracanã cheio. O Flamengo é do povo - disse Danilo na zona mista. - Espero que essa situação possa se resolver da melhor maneira possível. Não faço ideia de como, Mas espero que nossa diretoria e quem comanda isso possa encontrar um caminho bacana para que o Maracanã possa estar cheio o maior número de vezes possível.