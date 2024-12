Jogador do Flamengo exclui conta nas redes sociais após crise no casamento

O casamento de Everton Cebolinha, do Flamengo, com a influenciadora Isa Ranieri vive uma nova crise. De acordo com a apuração do site Extra, a fase turbulenta no relacionamento fez ambos excluírem as próprias contas no Instagram, na última quinta-feira (19).

continua após a publicidade

➡️ Tiago Leifert acerta com emissora concorrente da Globo, diz site

➡️ Neto toma decisão sobre o futuro após propostas de concorrentes da Band

Apesar da iniciativa, a influenciadora optou por ainda manter um perfil privado, apenas para membros da família e amigos bem próximos. Por outro lado, a conta com mais 100 mil seguidores na rede social, foi desativada. O caso é mais uma crise recente no relacionamento do atacante do Flamengo.

Retrospectiva da relação de Cebolinha com Isa Ranieri

Cebolinha e Isa Ranieri colecionam idas e vindas desde 2022. Em outubro deste ano, eles chegaram a anunciar o término. No período, surgiu os rumores de que o atleta teria traído a então esposa com a também influenciadora Ivana Barmenelli.

continua após a publicidade

O casal conseguiu se reconciliar após a polêmica. Contudo, poucos meses após a primeira crise, eles voltam a passar por mais um momento turbulento. A relação já dura oito anos. Isa Ranieri é a mãe dos três filhos do jogador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas