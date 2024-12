Entusiasta do trabalho de Jorge Jesus, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, manteve contato com o técnico português nos últimos meses. Segundo o novo presidente do Flamengo, contudo, as conversas se restringiram à troca de ideias e não tiveram qualquer influência na definição de nomes para o futebol rubro-negro.

O tema veio à tona na noite de quarta-feira (18), quando Bap tomou posse no Flamengo e confirmou o português José Boto como novo diretor de futebol. Boto trabalhou com Jorge Jesus no Benfica e é amigo do treinador.

Indagado sobre isso, Bap confirmou que teve conversas com o ex-técnico do Flamengo, mas negou que Jorge Jesus tenha indicado Boto para a função.

— Eu não tive uma conversa com o Jorge sobre o Boto, mas tivemos outras conversas sobre planejamento, estruturação, como está sendo no mundo árabe — desconversou o mandatário rubro-negro.

— Hoje, com a internet, a gente consegue ter acesso sobre qualquer pessoa. No caso do Boto e desses caras, tem farto material para avaliação. Ou seja, esse tipo de indicação personalista não é tão relevante — insistiu Luiz Eduardo Baptista.

Quem é José Boto, escolha de Bap para o Flamengo

José Boto tem 58 anos e é considerado um dos dirigentes portugueses mais influentes na Europa nos últimos anos. Ele estava no NK Osijek, da Croácia.

O novo diretor de futebol do Flamengo foi chefe de scouts do Benfica entre 2010 e 2018. Foi nesse período o dirigente chegou a trabalhar ao lado do técnico Jorge Jesus.

No clube português, Boto ajudou a descobrir nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.