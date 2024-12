O Flamengo visita o Criciúma nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. O jogo, aliás, ganhou um caráter especial por conta da luta do time catarinense contra o rebaixamento. Afinal, o Fluminense, rival do Rubro-Negro, também está perto da degola. Assim, flamenguistas brincam sobre o time da Gávea aliviar o pé. Mas, além disso, o que está em jogo neste confronto?

continua após a publicidade

➡️ Torcedores picham muro do Ninho por motivo inusitado; entenda

Atualmente, o Flamengo é o terceiro colocado, com 66 pontos. Campeão da Copa do Brasil, já está confirmado na Libertadores da próxima temporada. Assim, sem chance de ser campeão do Brasileirão, o time de Filipe Luís joga apenas para cumprir tabela. Vale lembrar, no entanto, que a premiação da competição nacional é de acordo com a posição em que a equipe termina.

Se finalizar o torneio na terceira posição, o clube carioca levará R$ 43,3 milhões de premiação. Mas, dependendo do resultado contra o Criciúma, somado com o placar da última rodada (enfrenta o Vitória), a bonificação pode aumentar ou diminuir. Dependendo dos resultados do Palmeiras, o Flamengo, inclusive, pode terminar o Brasileirão na segunda posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Confira os valores de premiação do top-5 do Brasileirão 2024

Posição Premiação 1° lugar R$ 48,1 milhões 2º lugar R$ 45,7 milhões 3º lugar R$ 43,3 milhões 4º lugar R$ 40,9 milhões 5º lugar R$ 38,7 milhões

Confira casos parecidos

Essa não é a primeira vez em que um rival pode interferir na situação de outro em uma competição. Aliás, o próprio Flamengo já passou por um cenário parecido. Na última rodada do Brasileirão de 2009, o Rubro-Negro, que disputava o troféu com o Internacional, enfrentou o Grêmio, e precisava da vitória para ser campeão. O Imortal até abriu o placar no Maracanã, mas sofreu a virada por 2 a 1.

Flamengo x Grêmio em 2009 (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Ajudinha do rival

Em outros casos, no entanto, o rival conseguiu a vitória mesmo com outro time da cidade precisando de uma "ajudinha". Em 2014, por exemplo, se o Santos perdesse para o Vitória na última rodada do Brasileirão, rebaixaria o Palmeiras. No entanto, o Peixe venceu por 1 a 0 com gol de Thiago Ribeiro, e salvou o Verdão, que nos anos seguintes acumulou troféus.

continua após a publicidade

➡️ Cássio ajudou o Flamengo! Relembre casos em que clubes foram heróis para rivais

Em 2019, o Vasco, sem chances de rebaixamento, recebeu o Cruzeiro em São Januário. Caso perdesse o jogo, complicaria as situações de Fluminense e Botafogo. Entretanto, o colombiano Guarín deu a vitória ao Cruz-Maltino e aliviou os rivais.