Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 21:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Na decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0, neste domingo (7), e conquistou o 38º título do estadual. Bruno Henrique foi o autor do único gol da partida após sair do banco de reservas. Assista aos melhores momentos no vídeo acima.

