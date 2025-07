Torcedores comparam Emerson Royal com ex-atleta do Flamengo

Recém chegado ao Rio de Janeiro, o novo reforço do Flamengo, Emerson Royal, já caiu nas graças da torcida. Durante o desembarque, na manhã deste sábado (26), o lateral brincou com a semelhança do sósia de Jorge Jesus com o treinador português. A brincadeira repercutiu nas redes sociais e gerou uma série de comparações com Rodinei, conhecido pela resenha fora das quatro linhas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além da brincadeira fora de campo, Emerson Royal é bastante ativo nas redes sociais. O novo reforço rubro-negro gravou alguns vídeos fazendo coreografias do TikTok e recentemente lançou um rap contra discriminação. De acordo com os torcedores, essas atitudes reforçam a semelhança com Rodinei no período em que esteve no Flamengo. Confira.

Emerson Royal desembarca no Rio para assinar com o Flamengo

Emerson Royal, nova contratação do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 6h30 da manhã deste sábado (26). O lateral-direito passará por exames médicos antes de assinar com o clube. Com passagens por Barcelona, Real Betis, Tottenham e Milan, além da Seleção Brasileira, o jogador chega para assumir a vaga deixada por Wesley, que está a caminho da Roma.

continua após a publicidade

➡️Emerson Royal e Saúl Ñíguez serão apresentados à torcida do Flamengo no Maracanã

O lateral vinha negociando com o Besiktas, da Turquia, nos últimos dias. Aliás, havia um acordo verbal entre o Milan, detentor dos direitos de Emerson Royal, e o clube turco pela contratação do jogador, que chegaria por empréstimo com opção de compra. Ele já havia, inclusive, exames médicos agendados. Foi aí que o Flamengo entrou na jogada e mudou o cenário.

O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal. O acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmado pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo