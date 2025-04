A novela entre Flamengo e Jorginho está chegando ao fim, com um cenário que indica um desfecho positivo. Afinal, após conversas desde o início do ano, as partes chegaram a um acordo financeiro. A bola, neste momento, está com o jogador do Arsenal.

Segundo o "Ge", o clube carioca topou os valores oferecidos por Jorginho. Com o aval de Bap, presidente do Flamengo, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, aguarda a resposta do ítalo-brasileiro.

Visita de Jorginho ao Rio

Na Data-Fifa de março, Jorginho esteve no Rio de Janeiro com a família. Ele aproveitou para apresentar a cidade a sua noiva, a irlandesa Catherine Harding. A visita agradou o atleta e sua família. Isso, aliás, é um indicativo que Jorginho estaria inclinado para fechar com o Flamengo.

Jorginho, que tem negociação com o Flamengo, com a sua noiva no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Flamengo mantém cautela

A cúpula rubro-negra adota cautela nas negociações de Jorginho. Afinal, entende que é um decisão que ultrapassa o fator carreira, e esbarra na questão familiar. O cenário, aliás, é parecido com o de Filipe Luís em 2019. Afinal, o atual treinador do Flamengo, jogador na época, veio ao Brasil com a esposa e os filhos, todos espanhóis.

O longo período de Jorginho fora do Brasil, como Danilo e Alex Sandro, faz com que o Flamengo também tenha paciência neste processo, como foi com esses dois atletas.

Contrato com o Arsenal

O Flamengo tem como objetivo contar com Jorginho para o Mundial de Clubes 2025. O técnico Filipe Luís projeta que o meio-campista precisaria se juntar ao elenco já em meados de maio para estar em plenas condições para a competição.

No entanto, para acertar com o Rubro-Negro a tempo do torneio, Jorginho teria que rescindir seu contrato com o Arsenal antes do término, o que significaria abrir mão de uma quantia considerável. O vínculo do ítalo-brasileiro com os Gunners se encerra em 30 de junho, 16 dias após o início do Super Mundial.

Carreira de Jorginho

Natural de Santa Catarina, Jorginho atuou toda sua carreira no futebol europeu, com destaque para as passagens no Napoli, da Itália, e no Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Liga dos Campeões. Ele está no Arsenal desde 2022. Com a camisa da seleção italiana, o meia foi campeão da Eurocopa em 2021.

