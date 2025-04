Foi de Arrascaeta o primeiro gol do Flamengo no triunfo por 2 a 1 contra o Vitória no domingo (6), em Salvador (BA), pela segunda rodada do Brasileirão. Com o tento, o uruguaio atingiu uma marca importante com a camisa rubro-negra: se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro do clube carioca.

O gol do camisa 10 do Flamengo saiu aos 17 minutos do segundo tempo. Na jogada, o meio-campista recuperou a bola, tirou três adversários do lance, fugiu da falta e, de biquinho, mandou para o fundo da rede.

Esse gol, aliás, relembrou outros três de Arrascaeta com a camisa rubro-negra, em que utilizou o recurso do "chute de bico".

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Nova marca de Arrascaeta pelo Flamengo

Com o feito, Arrascaeta chegou ao número de 76 gols com a camisa rubro-negra. Ele ultrapassou o paraguaio Benítez, com 75. Veja o top-10!

Nome Nacionalidade Número de gols 1° - Doval Argentino 94 2° - Arrascaeta Uruguaio 76 3° - Benítez Paraguaio 75 4° - Petkovic Sérvio 57 5° - Valido Argentino 44 6° - Guerrero Peruano 43 7° - González Argentino 31 8° - Fritz Engel Alemão 23 9° - Cosso Argentino 20 10°- Espanhol Espanhol 16

