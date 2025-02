Arrascaeta projeta Flamengo no Mundial: ‘Expectativa lá em cima’

Camisa 10 do Flamengo e uma das referências técnicas do time, o uruguaio Arrascaeta está feliz com o início de ano do time. Em menos de três meses, o clube já conquistou dois títulos, mas mira mais conquistas na temporada. E, ainda que ele não fale abertamente sobre as chances de o rubro-negro levar o troféu do primeiro Mundial de Clubes da Fifa, o jogador não esconde a ansiedade com a competição.

— A cada ano a gente tem que correr atrás de coisas importantes. Começamos o ano muito bem, ganhamos coisas importantes (Supercopa Rei e Taça Guanabara), mas este ano ainda temos muitos desafios. Tem a Copa do Mundo (de Clubes), Libertadores, Copa do Brasil… A expectativa está lá em cima, mas sabemos que vai ser muito difícil — disse Arrascaeta, ao Lance!.

O jogador participou de uma ação da Vpag, uma de suas patrocinadoras, durante o SBC Summit Rio, que acontece no Riocentro.

— A gente sabe que está indo para uma competição com muito prestígio, porém muito difícil também. Temos que ir e tentar o nosso melhor — acrescentou o jogador.

Arrascaeta elogia Filipe Luís: 'Diferenciado'

O meia do Flamengo também elogiou o técnico Filipe Luís, com quem tem uma relação também de amizade.

— Ele é um cara muito diferenciado. Da parte humana não tenho nada a falar, e como treinador é um cara que se dedica 100% para nós. Para mim é um prazer e um orgulho que ele seja meu treinador e um amigo — considerou Arrascaeta.

E sobre as comparações (frequentes) com o técnico Jorge Jesus, o meia disse que há algumas semelhanças, mas também diferenças.

— Cada um tem sua forma de pensar o jogo, mas os dois são treinadores que querem o time sempre pra cima, atacando. Mas eles trabalham um pouco diferente.

