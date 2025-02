Principal evento de apostas esportivas e iGaming do Brasil, o SBC Summit Rio espera receber 15 mil pessoas até esta quinta-feira (27), no Rio. O evento, que teve a primeira edição no ano passado, tem expectativa de público quase quatro vezes maior do que na edição inaugural, e por isso está sendo organizado no Riocentro, um dos maiores centros de convenções do Brasil.

Ao todo, são esperados seis mil operadores e 400 expositores. A programação inclui 250 palestras entre esta quarta e quinta-feira, espalhadas por três auditórios simultâneos.

O Summit Rio tem presença confirmada de centenas de líderes de empresas de apostas esportivas e iGaming, além de especialistas regionais, influencers e representantes da classe política.

A programação inclui palestras sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, com a presença de representantes do Ministério da Fazenda e do senador Irajá Abreu (PSD-TO). Irajá é relator de um Projeto de Lei sobre legalização de cassinos no Brasil. Atualmente, o PL está em tramitação no Senado.

O combate a fraudes, integridade nas apostas esportivas e assuntos relacionados ao tema também serão debatidos em diferentes painéis do Summit Rio. Representantes de clubes brasileiros — cada vez mais patrocinados por bets —, ex-jogadores e personalidades do mundo da bola e dos games também são esperados no evento.

SBC Summit Rio discute crescimento do setor de apostas

Um estudo do Banco Central divulgado no terceiro trimestre do ano passado apontou que os brasileiros gastaram, em média, entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões por mês em apostas esportivas nos nove primeiros meses de 2024.

Dados do SBC Summit Rio estimam que a receita do mercado de jogos online no Brasil deve apresentar uma taxa de crescimento anual composta de 15,39% entre 2024 a 2029.