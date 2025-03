Arrascaeta é substituído por lesão em Uruguai x Argentina e preocupa Flamengo

Arrascaeta, do Flamengo, foi substituído na partida entre Uruguai e Argentina, nesta sexta-feira (21), em jogo válido pelas Eliminatórias. O meia sentiu dores na coxa ainda no aquecimento. Apesar do problema antes do início do jogo, o meia foi para campo e inciou a partida. O uruguaio saiu de campo apenas no minuto 41 da primeira etapa.

Antes da bola rolar, ainda no aquecimento, Arrascaeta sentiu um desconforto na coxa direita. O jogador foi ao banco de reservas para receber atendimento. Após o início da partida, aos 41 minutos da primeira etapa, o jogador foi substituído por Bielsa. O meia não recebeu nenhum tipo de tratamento no decorrer do primeiro tempo no banco de reservas, nem fez o famoso "gelo". Ainda não existem mais detalhes da gravidade da lesão.

Uruguai x Argentina, agora sem Arrascaeta

Uruguai e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. O confronto é válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A seleção uruguaia ocupa a segunda posição na tabela das Eliminatórias, com 20 pontos conquistados após cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Com uma extensa lista de 38 jogadores, a equipe do treinador Marcelo Bielsa quer seguir no caminho para confirmar uma vaga na próxima Copa do Mundo.

Líder isolada na corrida rumo à Copa, a Argentina soma 25 pontos em 12 partidas, com oito vitórias, um empate e três derrotas. No entanto, a equipe de Lionel Scaloni terá baixas importantes nesta Data Fifa, incluindo Lionel Messi, Lautaro Martínez e Paulo Dybala, dificultando a missão de manter sequência de jogos invictos, que atualmente é de quatro partidas.

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI X ARGENTINA

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenario, em Montevidéu (URU);

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada).