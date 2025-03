Diego Ribas: onde assistir e horário da despedida do ex-Flamengo

Diego Ribas terá um jogo de despedida promovido pelo Werder Bremen, clube alemão que o ex-Flamengo jogou entre 2006 e 2009. O evento será neste sábado (22), às 14h (de Brasília), no Weserstadion, na Alemanha. A partida terá transmissão da Cazé TV (Youtube).

O evento reunirá o time do Werder Bremen campeão da Copa da Alemanha em 2009, além de uma seleção de grandes nomes do futebol mundial. Entre os convidados confirmados estão Cafu, Nani, Per Mertesacker, Júlio César, Julio Baptista e Josué.

- Estou muito feliz com a oportunidade de realizar o meu jogo de despedida no Werder Bremen, onde vivenciei alguns dos melhores momentos da minha carreira. Eu tenho uma conexão especial com a torcida daqui e já estou sentindo todo esse carinho antes mesmo da partida começar. Por isso, a parceria com a CazéTV para transmitir o jogo com exclusividade no Brasil representa tanto! Nada melhor do que viver um marco ao lado dos amigos e sob o olhar de tantos que admiram a minha trajetória. Para além da tela, espero que os fãs brasileiros consigam sentir toda essa energia que será compartilhada - disse Diego.

Números de Diego Ribas pelo Werder Bremen

Com a camisa do Werder, Diego disputou 132 jogos e marcou 54 gols. Um dos principais gols foi em 2007, quando ele encobriu o goleiro adversário em um chute de trás do meio-campo.

✅ FICHA TÉCNICA

Despedida do Diego Ribas

📆 Data e horário: sábado, 22 de março, às 14h (de Brasília)

📍 Local: estádio Weserstadion, na Alemanha

📺 Onde assistir: Cazé TV (Youtube)